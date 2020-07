In giro con l'auto sotto sequestro: denunciato sorvegliato speciale

La polizia ha denunciato un soggetto, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno in possesso di sostanze stupefacenti, alla guida di un veicolo già sequestrato. In particolare, nel pomeriggio dello scorso 29 luglio, nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale pianificati dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, personale del Distaccamento Polizia Stradale di Caltagirone, lungo il raccordo autostradale 15, all’altezza del Comune di Misterbianco, insospettito dalle manovre di guida del conducente di un veicolo Toyota, ha effettuato un controllo, dal quale è emerso che il conducente, un pluripregiudicato e sorvegliato speciale con obbligo di dimora nel comune di Modica, circolava tranquillamente alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo. L'uomo inoltre è stato trovato in possesso di un involucro sigillato verosimilmente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il soggetto è stato dunque denunciato all’autorità giudiziaria e amministrativa per le violazioni commesse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.