Girano in auto con "stecchette" di marijuana: due arresti

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Randazzo hanno arrestato una 22enne e un 21enne, e denunciato un minore, poiché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, i militari hanno proceduto ad effettuare un normale controllo all’autovettura guidata dalla ragazza. Non appena fermati dai carabinieri, i ragazzi, intuendo l'imminente controllo approfondito, hanno consegnato i 45 grammi di marijuana che occultavano sotto la maglietta. La sostanza, sottoposta a sequestro, era suddivisa in 20 stecche dal peso di circa 2 grammi ognuna, pronte per essere cedute ad altre persone.