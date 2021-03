Sorpresa con l'auto piena di vestiti nuovi e ancora etichettati: non riesce a spiegarne la provenienza

Una donna, C. S. di 58 anni, è stata indagata per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza e abuso edilizio. Nello specifico gli agenti hanno trovato dentro la sua auto un ingente quantitativo di vestiti nuovi ed etichettati e, a tal riguardo la donna, ha riferito di non conoscere l'identità del venditore e non ha fornito alcun documento attestante la provenienza dei capi d'abbigliamento. Durante il controllo della polizia è emerso come la macchina fosse senza assicurazione ed è stata sottoposta a sequestro mentre nell'abitazione della 58enne sono emersi alcuni lavori edili abusivi che avrebbero aumentato la cubatura della casa.