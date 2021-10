Autoarticolato in fiamme sulla A18: incendio domato dai vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle 6,20, la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania è stata allertata per l'incendio di una bisarca lungo la A18 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di Giarre. L'autoarticolato trasportava 8 automobili ed un furgone, che sono stati distrutti dalle fiamme. Sono intervenute le squadre di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e di Catania Nord e due autobotti inviate dalla Sede Centrale. È intervenuta anche la Polizia Stradale e personale dell'Anas. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento e al momento non risultano feriti.