"Autobooks", grande successo per la prima tappa della biblioteca itinerante

Grande successo, ieri, domenica 8 ottobre, per "l’Autobooks", la biblioteca mobile del Comune di Catania, in collaborazione con Amts, che ha sostato in piazza Mazzini, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura a costo zero.

La piazza, recentemente liberata dal traffico e pedonalizzata, come fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dal Sindaco Enrico Trantino, completa il percorso pedonale che la unisce a piazza Università e a piazza Duomo. L’appuntamento di domenica, oltre a dare ai cittadini catanesi la possibilità di fruire dello scambio libri ha visto la realizzazione di una performance di musica e poesia sugli usi, costumi e tradizioni, dal titolo “da Martoglio ai nostri giorni”, a cura di Gianni Sineri, Turi Reina, Turi Giordano, Melina Pappalardo, Gaetano Strano, con la partecipazione del gruppo musicale I Colapisci, con i musicisti Carmelo Filogamo, Silvio Carmeci, Mario Cantone e Santo Privitera.