Autobooks, promozione libri e lettura anche come biblioteca di quartiere

Attraversare le vie cittadine e fare tante piccole soste anche in luoghi che ospitano minori e anziani per donare pensieri, libri e cultura. E' questo l'obiettivo che l'autobooks, la libreria mobile dell'assessorato alla Cultura, si prefigge nell'ambito del progetto del Ministero dei Beni Culturali denominato "Piano Cultura Futuro Urbano", a cui ha aderito il Comune di Catania. La "Biblioteca" in movimento arricchirà lo spazio lettura di diverse strutture cittadine e contribuirà alla realizzazione di una "Biblioteca Casa di Quartiere", in via di Sangiuliano 307, luogo di incontro, crescita, condivisione degli spazi e, soprattutto, di promozione della lettura secondo un progetto che l’assessorato comunale da Barbara Mirabella sta curando.