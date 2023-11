Il vetro del bus Amt si infrange in marcia mentre è in servizio su Librino Express

Un rumore forte come quello di uno sparo o di un sasso lanciato. Poi il vetro laterale dell'autobus che si infrange. E' quanto accaduto, ieri sera intorno alle ore 20, al viale Moncada. Come confermato dall'Amt: "I vetri del bus in servizio su Librino Express, sono stati rotti, non si capisce bene se da un proiettile o da una pietra. I carabinieri si sono recati nella rimessa per visionare il mezzo". A bordo l'autista e pochi passeggeri, rimasti illesi.

In aggiornamento