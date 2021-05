Autobus contro un palo a Librino, fuori pericolo i feriti: Amt avvia indagine interna

L’azienda rende noto che sta lavorando per fare luce sull’accaduto e sta collaborando attivamente con le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente

"L’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania è vicina al conducente dell’autobus rimasto ferito nell’incidente che ha coinvolto il mezzo aziendale stamattina a Librino, attualmente ricoverato al Policlinico, e ai passeggeri che hanno subito danni tra cui un uomo in condizioni più serie trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro". Così l'azienda, in una nota, comunica lo stato di salute delle persone coinvolte nell'incidente di oggi.

"Nessuno dei due feriti più gravi, come hanno riferito i sanitari, è in pericolo di vita. L’Amt rende noto che ha avviato un’indagine interna per fare luce sull’accaduto e sta collaborando attivamente con le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente", conclude l'azienda.