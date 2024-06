Autodemolizione abusiva e ricambi illegali, denunciato il titolare

I carabinieri del comando provinciale di Catania, nell'ambito della loro costante azione di contrasto ai reati ambientali e a tutela del territorio, hanno smantellato un'autodemolizione abusiva e denunciato il titolare per una serie di violazioni.

L'operazione è stata condotta dai militari della stazione carabinieri di Librino, coadiuvati dai colleghi del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale (N.I.P.A.A.F.), presso un'azienda di Catania, nella periferica stradale Gelso Bianco.

Durante un controllo, è emerso che l'attività era priva delle necessarie autorizzazioni per la vendita di pezzi di ricambio usati. La rivendita abusiva avveniva sia all'interno di un capannone che in un'area esterna di circa 170 metri quadri realizzata illegalmente con una struttura in lamiera.

I carabinieri non hanno trovato alcuna fattura che attestasse la provenienza dei ricambi in vendita. Sul retro dello stabile, sono state rinvenute 5 auto parzialmente smontate, affidate al proprietario dell'azienda per la rottamazione. L'area esterna dell'azienda era adibita a vera e propria discarica abusiva, con rifiuti di vario genere, tra cui pneumatici, manicotti in gomma, staffe di metallo, passaruota e parti di motori di veicoli. I locali, inoltre, non erano muniti di condotte per le acque reflue, che durante le piogge venivano sversate in strada.

L'imprenditore è stato denunciato per la realizzazione di 9 depositi incontrollati di rifiuti speciali, per lo scarico industriale non autorizzato, abusi edilizi e mancata licenza commerciale. Gli è stato inoltre intimato di rimuovere i rifiuti e i pezzi di ricambio dalle aree scoperte e di rottamare tutti i veicoli presenti.

