Una firma contro l'autonomia differenziata: Cgil e Uil lanciano il referendum

“Chiediamo a tutti i catanesi una firma per cancellare la legge spacca-Paese sull'Autonomia differenziata, dopo avere sollecitato il presidente della Regione a ritirare la sua adesione dal progetto Calderoli. Chiediamo una firma per rivendicare ancora una volta che siano garantite ovunque, al Sud come al Nord, stesse occasioni e medesime condizioni di vita”. Così i segretari generali di Cgil e Uil Catania, Carmelo De Caudo ed Enza Meli, insieme con i segretari organizzativi, Giuseppe D’Aquila e Salvo Orlando, annunciano l'avvio della campagna che in tutta Italia vede le due organizzazioni impegnate a promuovere la consultazione popolare sulla cosiddetta riforma Calderoli.

I banchetti di sottoscrizione della proposta referendaria saranno disponibili a Catania sabato 20 dinanzi all’ingresso di Villa Bellini in via Etnea dalle 10 alle 12.30 e domenica 21 a villa Pacini, sempre dalle 10 alle 12.30. Sarà possibile firmare pure nelle sedi sindacali di Cgil e Uil. “Sanità, Scuola, Assistenza, Trasporti e Ambiente - affermano De Caudo e Meli - sono a rischio di regresso a Catania e nel Meridione, ben oltre la già drammatica condizione attuale. Si nascondono dietro fantomatiche garanzie sui Livelli Essenziali di Prestazioni, ma sanno bene di bluffare ancora una volta. È vero invece che a causa di una riforma, anzi di una controriforma di stampo separatista, aumenteranno le distanze tra le persone di questo Paese solo in base a luogo di nascita e residenza mentre sarà sostanzialmente spazzato via il principio di parità fra cittadini in fatto di dignità, opportunità e diritti sostanziali”.

Gli esponenti sindacali concludono ricordando come “lo scorso anno Catania aderì convintamente e massicciamente alla grande manifestazione regionale del 15 aprile a Caltanissetta contro l’Autonomia differenziata e alla petizione per invitare il presidente Renato Schifani a una scelta di campo dalla parte dei siciliani”. “A maggiore ragione adesso che quell'incubo è legge, ribadiamo la nostra opposizione a ogni spinta disgregatrice che si consuma ai danni delle nostre popolazioni. Basta oggi una firma e tra pochi mesi una croce sul sì all'abrogazione della legge sull'Autonomia differenziata per rivendicare un’Italia unita, libera e giusta!”