Sabato un corteo in via Etnea per dire no all'autonomia differenziata

"No all'autonomia differenziata, sì al diritto di libera manifestazione". È questo lo slogan della manifestazione a cura della "Rete del No all'autonomia differenziata che si terrà sabato 2 marzo, a partire dalle ore 9 e 15, con concentramento di fonte alla villa Bellini di Catania. Il corteo si fermerà davanti alla prefettura e una delegazione chiederà di essere ricevuta dal prefetto Maria Librizzi.

Le sigle che compongono la rete organizzativa e che già nei giorni scorsi hanno espresso in più occasioni la loro contrarietà al disegno di legge "che smantella i diritti e divide il Paese" sono: Cgil, Arci, Acli, Disoccupazione Zero, Udi, Auser, Sunia, Udu, Anpi, Rete degli Studenti Medi, Koinè, Memoria e Futuro, Federconsumatori, Generazioni Future, Volere la luna, Rete Restiamo Umani (I Siciliani Giovani, Emergency, Amnesty International Gruppo 72 Catania Ong, Libera Catania, Città Insieme, Arbor - Unione per gli Invisibili, Chiesa Cristiana Evangelica Battista, Chiesa Evangelica Valdese, Paxchristi Catania, Mani Tese Sicilia, Comitato Librino Attivo, Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica per il Nord-Est della Sicilia, La Città Felice, Gruppo Territoriale Catania, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Cope-Cooperazione Paesi Emergenti, Cnca Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Cooperativa Prospettiva, Circolo Teresa Mattei, Associazione Centro Koros, Associazione di Promozione Sociale Difesa e Giustizia, Associazione Oltre Frontiere, Associazione Antimafia e legalità), Arci gay, Legambiente, Sinistra italiana, PD, M5S, Rifondazione comunista, Rete numeri pari Catania, Rete fattorie sociali Sicilia - BioAS.