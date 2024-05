Autonomie locali, aperto il bando che assegna contributi per la vigilanza e il salvataggio nelle spiagge libere

Aperto il bando regionale che assegna contributi per la vigilanza e il salvataggio nelle spiagge libere. La spesa complessiva per il 2024 è di un milione di euro.

L'avviso dell'assessorato regionale delle Autonomie locali è rivolto ai Comuni siciliani, che hanno l'obbligo di dotarsi del servizio, come previsto dalla legge regionale 17 del 1998, assicurando assistenza balneare con cadenza quotidiana, senza interruzioni, dalle 9 alle 19 per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi, tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno.

La prevenzione e la tutela della incolumità dei bagnanti nella stagione estiva deve essere garantita dalla presenza di bagnini di salvataggio, dotando le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti Capitanerie di porto. L’istanza per l’ammissione al contributo dovrà essere trasmessa al dipartimento regionale delle Autonomie locali – Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni" esclusivamente, mediante apposito servizio di posta elettronica certificata, entro e non oltre il 15 giugno 2024 a dipartimento.autonomie.locali@ certmail.regione.sicilia.it.

Info e dettagli al link https://www.regione.sicilia. it/istituzioni/servizi- informativi/decreti-e- direttive/assegnazione- contributo-reg-destinato-ai- comuni-siciliani-l-anno-2024- ai-sensi-art-2-comma-10-legge- regionale-16-gennaio-2024-n-1- finalizzato-all.