Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Jenny Cantarero

La Procura di Catania e gli investigatori non lasciano trapelare alcun dettaglio sulle ricerche dell'uomo indagato per l'omicidio della 27enne Giovanna Cantarero, detta Jenny, uccisa a colpi di pistola nella tarda serata di venerdì scorso davanti al panificio di Lineri in cui lavorava.

Nella foto Jenny Cantarero

Il soggetto in questione avrebbe avuto una relazione definita 'burrascosa' con la vittima ed è irreperibile dalla notte del delitto. Questa mattina, intanto, è in programma l'autopsia sul corpo della giovane uccisa mentre aspettava la madre con una collega, testimone oculare dell'omicidio.