Allestisce autosalone senza licenza: cinquemila euro di multa e attività chiusa

Si è svolta nei giorni scorsi un’intensa attività di controllo da parte della polizia nei confronti di alcuni esercizi pubblici aventi sede in paesi dell’hinterland etneo, la cui attività è strettamente connessa alla circolazione stradale. Il compartimento polstrada di Catania, in collaborazione con le cinque sezioni di polizia stradale che vi fanno capo (Catania, Messina, Siracusa, Enna, Ragusa) ha messo in campo una “task-force” formata da esperti nei controlli amministrativi, nell’identificazione dei veicoli e nel falso documentale. Sono state così passate al setaccio complessivamente cinque attività commerciali: due demolitori e tre rivendite di auto usate, i cui nomi non sono stati resi noti dalle forze dell'ordine.

Nei confronti degli autodemolitori sono state riscontrate violazioni di carattere amministrativo e penale, avendo riscontrato violazioni della normativa ambientale per ciò che concerne la gestione di rifiuti speciali e/o nocivi. Inoltre sono stati rinvenuti veicoli in numero superiore a quello consentito, accatastati l’uno sull’altro, o introitati da più lungo tempo rispetto al termine consentito - massimo 30 giorni - per procedere alla materiale rottamazione. Altre irregolarità sono state rilevate anche nella gestione della vendita dei ricambi usati provento dell’attività di demolizione.

Scenario diverso è stato riscontrato in occasione dei controlli operati presso alcuni rivenditori di auto usate. Su un totale di tre autosaloni visitati, sono state passate in rassegna complessivamente circa duecento autovetture al fine di verificare le effettive percorrenze chilometriche (e scongiurare così la possibilità di chilometraggi “scaricati”).

Inoltre, circa cinquanta autovetture sono state minuziosamente controllate - nell’ambito dell’azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio dei veicoli - nei dati identificativi e sulla genuinità delle targhe, considerato che recentemente si sono registrati casi di clonazione di veicoli muniti di targhe false, che a prima vista si presentano identiche alle originali.

Grazie alla meticolosità dei controlli, sono state così individuate tre autovetture con chilometraggi alterati (si parla di totali ridotti di diverse decine di migliaia di chilometri), che sono state trovate all’interno di un autosalone ubicato nell’acese. Le tre autovetture sono state sequestrate e l’amministratore della Società interessata è stato denunciato per il reato di frode in commercio. Una diversa infrazione è stata contestata ad un altro imprenditore di un paese della cintura etnea, in possesso di licenza solo online per operare nel commercio di autovetture. Ciononostante, aveva allestito un piazzale con tanto di esposizione di autovetture, schede del veicolo e prezzi, in totale violazione della normativa comunale che prevedeva il divieto assoluto in quanto area non destinabile a tali attività. Per l’imprenditore è scattata quindi la chiusura immediata dell’attività ed una sanzione amministrativa di oltre cinquemila euro.