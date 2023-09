Lavori in corso, autostrada Catania-Siracusa chiusa per due settimane

"A partire dal prossimo lunedì 2 ottobre, lungo l'autostrada Catania-Siracusa saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione nel tratto compreso tra gli svincoli di Augusta e Lentini, in direzione del capoluogo etneo. Per consentire l'esecuzione dei lavori, che prevedono il risanamento profondo della sovrastruttura stradale, l'intera carreggiata verso Catania sarà chiusa per due settimane. Il traffico sarà deviato sulla statale 114", lo comunica l'Anas con una nota.