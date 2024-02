L'autostrada Catania-Siracusa ancora chiusa per una esercitazione dei vigili del fuoco

In questi giorni, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono impegnati anche in una serie di incontri informativi e formativi all'interno della galleria "San Demetrio", dell'autostrada Catania Siracusa. Il traffico è stato deviato nell'orario compreso tra le 9 e 30 e le 16 e 30 con la chiusura della carreggiata in direzione Catania, incluse le rampe di svincolo di Lentini, sempre in direzione del capoluogo etnea. Una successiva chiusura è programmata dal 19 al 22 febbraio.

Per quanto riguarda l'esercitazione, il personale Anas sta guidando i partecipanti all'interno dell'infrastruttura viaria trattando, nello specifico, le dotazioni di sicurezza presenti, comprese le vie di fuga e la sala controllo, che si trova proprio in quel tratto autostradale.