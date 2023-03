Chiusa per due giorni l'autostrada Catania-Siracusa per un'esercitazione dei vigili del fuoco

Martedì 21 e mercoledì 22 marzo, lungo l’autostrada Catania-Siracusa, verranno eseguite periodiche attività di formazione del personale dei vigili del fuoco all’interno delle gallerie. La tratta oggetto delle attività è la carreggiata in direzione Catania, fino allo svincolo di Lentini, che verrà pertanto chiusa in fascia oraria compresa tra le ore 9 e 30 e le ore 17 e 15. Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito tra Siracusa e Lentini potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”.