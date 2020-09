Autostrada Catania-Siracusa, iniziano lavori di ripavimentazione

Da lunedì 7 settembre, l’autostrada Catania-Siracusa sarà oggetto di rifacimento della pavimentazione, lungo la carreggiata in direzione Siracusa, dal chilometro 15 al chilometro 20. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, saranno chiuse alternativamente le corsie di emergenza e marcia o di sorpasso, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere. Gli interventi avranno luogo tutti i giorni sino al 6 ottobre, ad eccezione delle giornate festive e prefestive.

