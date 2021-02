Avviato cantiere per la riqualificazione di via Palermo

Per le prossime festività pasquali, via Palermo, una delle arterie più importanti e trafficate di Catania, avrà un nuovo look, con la sistemazione dei marciapiedi e delle caditoie, l’abbattimento di numerose barriere architettoniche, il totale rifacimento del manto d’asfalto, ma anche la messa in opera di oltre mille catarifrangenti ai lati della strada e il riassetto dei muretti che ne delimitano il percorso. Il cantiere della riqualificazione di una delle strade più lunghe e storiche di Catania è stato simbolicamente avviato alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, dell’assessore alle manutenzioni Pippo Arcidiacono e quello alle politiche comunitarie Sergio Parisi, del presidente de consiglio comunale Giuseppe Castiglione, del presidente della commissione consiliare Patto per Catania Luca Sangiorgio, del consigliere comunale Giovanni Petralia, dei presidenti del I e V Municipio Paolo Fasanaro e Angelo Patanè.