Avviso di conclusione delle indagini preliminari per i 29 indagati nell’inchiesta Pandora

La Procura di Catania ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 29 indagati dell'inchiesta "Pandora", in merito a presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al comune di Tremestieri Etneo. Tra i destinatari del provvedimento c'è anche il leader della Lega in Sicilia, Luca Sammartino che, indagato per due presunti casi di corruzione, il 17 aprile scorso si è dimesso da vicepresidente della Regione Siciliana e da assessore all’Agricoltura dopo essere stato sospeso dalle funzioni pubbliche dal Gip.

Il suo legale, l'avvocato Carmelo Peluso, ha presentato appello contro il provvedimento e l'udienza si terrà il 26 giugno. Due dei 29 indagati destinatari dell'avviso di conclusione indagini sono in carcere, l'ex sindaco di Tremestieri Santi Rando e Pietro Alfio Cosentino, indagati per voto di scambio politico-mafioso per le amministrative del 2015.

L'indagine

L’indagine, coordinata dalla Procura distrettuale etnea e condotta dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania dal febbraio 2018 al marzo 2021, si è articolata in complesse attività tecniche e dinamiche, svolte grazie ad intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche ed a servizi di osservazione a distanza, ulteriormente riscontrate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed acquisizioni documentali. Centro dell'inchiesta, la gestione amministrativa del comune di Tremestieri Etneo e, in particolare, ad accordi stretti tra alcune persone preposte al governo dell’Ente ed elementi vicini ad esponenti della cosca mafiosa Santapaola-Ercolano. Il quadro delle accuse è stato ricostruito grazie anche alle dichiarazioni accusatorie rese da alcuni collaboratori di giustizia, già affiliati alla stessa famiglia, in particolare Silvio Corra, già responsabile del gruppo Nizza, e Salvatore Bonanno.