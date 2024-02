Lo spettacolare avvistamento di una megattera nel Golfo di Catania

Lo scorso 21 febbraio è stato avvistato un esemplare di megattera (Megaptera novaeangliae) nel golfo di Catania. Le immagini dell'eccezionale avvistamento sono state condivise da Marecamp e dall’associazione Filicudi Wildlife Conservation.

La megattera è un grande cetaceo misticeto (ovvero che al posto dei denti ha delle strutture a spatola chiamate fanoni) che solo raramente entra nelle acque del nostro Mar Mediterraneo, prediligendo invece oceani e mari più freddi, tra i quali compie migrazioni epiche (più di 16000Km l’anno).

"Considerata l’eccezionalità di questo incontro - scrive Filicudi Wildlife Conservation - monitoreremo il nostro mare e le nostre isole con un occhio ancor più attento nei prossimi giorni. Questo individuo, dall’età e sesso ignoto, per far ritorno all’Oceano Atlantico dal quale è sicuramente arrivato dovrà riattraversare lo stretto di Gibilterra, quindi dirigersi verso nord. Non escludiamo pertanto la possibilità che si avvicini anche alle nostre coste".