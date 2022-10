Gli avvocati Giaconia e Tumino eletti delegati dell'Organismo congressuale forense

Gli avvocati Alberto Giaconia del Foro di Catania e la presidente del Coa di Ragusa Emanuela Tumino sono i nuovi componenti dell'assemblea dell'Organismo congressuale forense per il distretto di Catania. Giaconia e Tumino sono stati eletti in occasione del 35esimo congresso nazionale forense, conclusosi oggi nella città salentina, e rappresenteranno gli ordini di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltagirone per il prossimo quadriennio 2023-2026.