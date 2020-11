Avvocato catanese ricoverato per Covid: “Si cercano donatori di plasma"

Un avvocato di Catania è attualmente ricoverato ed in gravi condizioni a causa del Covid-19. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha rivolto un appello pubblico per trovare donatori di plasma. “Un nostro Collega affetto da Covid si trova ricoverato nella rianimazione dell’Ospedale Garibaldi centro, intubato ed in condizioni gravissime - si legge in un post pubblicato qualche giorno fa sulla pagina Facebook dell'Ordine degli Avvocati di Catania - Trattasi di notizia certa e verificata da me personalmente. I sanitari ritengono che la terapia con il plasma potrebbe costituire un estremo tentativo di cura. Il plasma può essere donato da chi ha già contratto il Covid-19, ed è guarito. Il potenziale donatore deve avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, non deve essere stato mai trasfuso e, se donna, non avere avuto gravidanze. Chi può donare è pregato di recarsi al laboratorio di analisi dell’Ospedale Garibaldi centro, del dott. Nuccio Sciacca (337950415)". Da un recente aggiornamento sulle condizioni dell'avvocato, si legge che rimangono critiche ma che è stato già sottoposto alla prima trasfusione di plasma alla quale ne dovrebbe seguire un'altra.