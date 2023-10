Ospedale Garibaldi, stabilizzati 250 precari in tre mesi

"Sono oltre 250 i lavoratori dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi che negli ultimi tre mesi hanno siglato il contratto a tempo indeterminato, abbandonando così definitivamente la condizione di precari. Con questa nuova e importante iniezione di risorse umane, dopo la lunga serie di stabilizzazioni avvenute già nei mesi scorsi, l'Azienda continua speditamente il percorso di potenziamento del proprio organico e di eliminazione delle sacche di precariato presenti in azienda, aggiungendo professionalità e competenze". Così il Commissario straordinario dell'Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola, che ha incontrato gli stabilizzati.

A seguito della introduzione della normativa prevista nel cosiddetto Decreto Milleproroghe del 2023 che ha consentito alle Aziende del Servizio sanitario nazionale di potere stabilizzare il personale dirigenziale e non della Sanità con la maturazione di 18 mesi di anzianità di servizio di cui 6 mesi svolti durante il periodo dell'emergenza Covid-19, fanno sapere dall'ArnasGaribaldi. L'assessorato della Salute della Regione Siciliana ha approvato i criteri di priorità per favorire la stabilizzazione in Sicilia degli aventi diritto.