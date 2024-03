Azienda specializzata nel recupero di metalli sversava acque reflue nel sottosuolo

I carabinieri della Compagnia di Piazza – Dante hanno effettuato una lunga serie di controlli nelle aziende che operano nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti ferrosi. Insieme ai colleghi del nucleo operativo ecologico, tra le varie attività, è stata ispezionata un’azienda che ha sede a San Cristoforo e si estende in uno spazio esterno di 2300 mq circa e in un edificio in muratura di circa 400 mq, oltre che in altre strutture coperte adibite a deposito di metalli ferrosi pregiati. La presenza di persone che sostavano con i propri furgoni o motoapi all’interno del fondo ha immediatamente insospettito i carabinieri.

Esaminati i registri di carico e scarico, gli operatori hanno in effetti accertato come la stragrande quantità di rifiuti in entrata, fosse depositata prevalentemente da cittadini che svolgono autonomamente l’attività di svuotacase, svuotacantine o raccogliferro, raccattando i rifiuti per le strade della città o recuperandoli da esercizi, abitazioni o locali dismessi. Questa procedura è assolutamente illecita rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento sul corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti, che non consente a queste imprese di accettare rifiuti da parte di privati, ma soltanto da aziende specializzate nello stoccaggio e trasporto di questo specifico materiale. Inoltre, a sede operativa della società in questione ricade in un’area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, poichè distante meno di 300 metri dalla costa ed esiste quindi un serio pericolo di scarico irregolare delle acque reflue industriali.

In tal senso, è stato accertato che proprio queste acque reflue provenienti non venivano trattate come prevede la norma, ma scaricate direttamente in vasche di accumulo, attraverso cui erano poi sversate nel sottosuolo, in quanto l’azienda non aveva mai ottenuto l’autorizzazione per l’allaccio fognario. Per tutti questi motivi, il titolare della ditta, un catanese di 45 anni, è stato denunciato. Dovrà ora difendersi dalle accuse di "gestione illecita di rifiuti non autorizzati" e "gestione illecita di acque reflue industriali".