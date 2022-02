Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Aldo Mucci del direttivo nazionale SGB F.P. ha incontrato il Dott. Gaetano Sirna, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.Rodolico - San Marco"di Catania. Nel corso dell’incontro, è stata affrontata la problematica della carenza di personale che affligge il Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, la Diagnosi e la Cura delle Malattie Rare Reumatologiche Infantili. Il Centro di Reumatologia Pediatrica vanta una esperienza ultra ventennale nella diagnosi e trattamento delle malattie reumatiche infantili. I bambini affetti da malattie reumatiche necessitano di approccio multidisciplinare e di prestazioni terapeutiche complesse come terapie infusionali e procedure infiltrative intraarticolari, anche in sedazione in regime di ricovero ordinario e Day Hospital. Il Centro di Reumatologia Pediatrica di Catania è il punto di riferimento, la speranza di tante famiglie con bimbi affetti da malattie reumatiche. Bisogna offrire un’assistenza sempre più di qualità, accessibile, capillare e sostenibile, arginando così i viaggi della speranza fuori dalla Sicilia. Occorre personale dedicato, con una struttura organizzativa autonoma, volta a dare risposte immediate alla sofferenza. L’interlocuzione è stata fruttuosa in quanto il dott. Sirna, ha mostrato attenzione e sensibilità verso le problematiche dei bambini che soffrono di malattie reumatologiche, riconoscendo l’importanza del Centro di Reumatologia pediatrica allocato presso il Policlinico di Catania e il ruolo centrale che esso svolge nella cura e gestione di tali malattie. Si consideri che al Centro, afferiscono non solo i pazienti pediatrici della Sicilia orientale, ma anche quelli di province più lontane come Agrigento ed altre e la dott.ssa Barone Patrizia, pediatra reumatologo, Responsabile del Centro, allo stato è l’unico medico assegnato- Quindi, nel riconoscere la necessità di dotare il Centro di adeguato supporto di personale, il Direttore Generale si è impegnato ad avviare le relative e necessarie procedure. Lo scrivente nel prendere atto, esprime il proprio apprezzamento per questa nuova consapevolezza, anche se sottolinea la necessità che oltre al personale, il Centro sia dotato di una struttura organizzativa autonoma. Certamente, l’esperienza del Dott. Gaetano Sirna, il quale ha vissuto in prima linea ed intensamente, la Sanità siciliana, rivestendo altri incarichi dirigenziali, adotterà tutti gli strumenti idonei per rendere pienamente efficiente il Centro. Il sottoscritto, tutti i pazienti e le loro famiglie confidano e vigilano affinchè ciò avvenga al più presto.