La carica dei "Babbi Natale in moto" | Video

Anche a Catania si è svolta l'iniziativa "babbi Natale in moto", grazie a "Brunek riders crew". "Abbiamo voluto organizzare questo moto raduno natalizio - spiegano gli organizzatori - per tirare su il morale alle persone, vista la situazione difficile che stiamo passando da quasi due anni a causa del Covid, portando così anche se per poco un po’ dì felicità e gioia per le strade". I motociclisti sono partiti da Etnapolis in direzione Catania centro, passando dal viale Mario Rapisardi, piazza Stesicoro, lungomare e finendo il raduno ad Aci Trezza