Allarme baby gang in piazza Stesicoro: rider derubato, nessuno interviene per fermare i ragazzini

Non è solo la criminalità organizzata a far paura a Catania. A destare allarme sono anche i "piccoli criminali" delle baby gang, che scorazzano in centro durante il fine settimana alla ricerca di bersagli facili. Spesso sono loro coetanei. A volte qualcuno più grande, come nel caso di cronaca riferito oggi durante il consiglio comunale straordinario sul tema della sicurezza, dalla consigliera Paola Parisi, del gruppo Fratelli d'Italia.

Il rider preso di mira dai piccoli teppisti

"La vicenda che ho raccontato stamattina - spiega al telefono - risale a due sabati fa. Erano le 21 e 30 e mi trovavo in piazza Stesicoro, nei tavoli esterni del McDonald's, insieme a mio figlio. Ad un certo punto ho notato un gruppetto di circa 8 ragazzini, due più o meno di11 anni ed altri poco più grandi, che si avvicinavano con fare miniaccioso ad un rider extracomunitario. Aveva appena ritirato l'ordinazione da consegnare ad un cliente. La sua bicicletta elettirca era parcheggiata ad un palo e lui si apprestava a salire in sella per andarsene. Ma, in mezzo alla piazza gremita, questi giovani hanno iniziato a spintonarlo e ad insultarlo".

Insulti, spintoni e il cellulare che sparisce

"Gli hanno prima sottratto il telefono - continua Paola Parisi - per poi fargli cadere il cibo a terra più volte. Il ragazzo, non riuscendo più a difendersi, si è allontanato per chiedere aiuto, tornando poi sul posto per cercare di riprendere almeno la bici. I ragazzini, a quel punto, si sono aggrappati alla borsa portavivande per impedirgli di andare via". Dato che nessuno interveniva, lei stessa si è messa in mezzo per farli desistere. "Li ho redarguiti come meritavano e finalmente se ne sono andati, in direzione Fiera. Ma credo che abbiano comunque portato via il telefono dell rider, che ha ricevuto spintoni e qualche ciaffone in quel parapiglia".

"Serve un presidio fisso in piazza Stesicoro"

Piazza Stesicoro è uno dei luoghi in cui si concentra l'attenzione delle forze dell'ordine, impegnate costantemente nei controlli tra le vie della movida. Ma non c'è un presidio fisso, come accade invece nei pressi del teatro Massimo e del castello Ursino. Inoltre, spesso i protagonisti di fatti analoghi hanno un'età inferiore ai 14 anni e non sono punibili penalmente. "Ho notato che la presenza di una volante è un ottimo deterrente - afferma la consigliera Parisi - e credo sarebbe opportuno posizionarne una anche qui durante il weekend. L'evento spiacevole a cui ho assistito è durato circa 15 minuti e non è passata nessuna ronda".

Ragazzi che saltano sopra le auto, come nei film

"In un'altra occasione - conclude Paola Parisi, raccontando l'ennesima bravata cui ha assistito recentemente - ho notato diverse volanti che erano accorse sempre nello stesso luogo, su chiamata dei passanti. Come mi hanno riferito gli stessi agenti, poco prima alcuni giovanissimi si erano messi a saltare sui cofani delle auto incolonnate all'incrocio tra via Etnea e corso Sicilia, come si vede in certi film, causando diversi danni alle vetture. Poi, in un attimo, si sono dileguati, sparendo tra la folla".