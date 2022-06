Baglieri risponde al M5s: "Falso, mai bocciato il Piano della Regione sui rifiuti"

"Mi stupisce, e non poco, che alcuni deputati regionali del Movimento 5 stelle, sempre attenti alle tematiche del mio assessorato, possano fare dichiarazioni prive di fondamento, per creare apposta allarmismi tra la popolazione. Non è vero che il Piano rifiuti predisposto dalla Regione sia stato bocciato dalla Commissione europea". Lo afferma l’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri, rispondendo ai deputati del M5S all'Ars Giampiero Trizzino e Ketty Damante che, in una nota, hanno dichiarato che la Commissione europea avrebbe bocciato il piano di rifiuti di Nello Musumeci.

"Da mesi - continua l’esponente del governo Musumeci - dialoghiamo con il ministero della Transizione ecologica, che sta facendo le proprie valutazioni in merito. Abbiamo già fatto il primo incontro alcuni mesi fa e a breve ci rivedremo nuovamente. Siamo in una fase assolutamente interlocutoria per elaborare una revisione o integrazione del Piano, così come le altre Regioni italiane. Capisco che la campagna elettorale può creare storture in merito alle vicende politiche, ma così facendo si rischia solamente di confondere i cittadini, che vogliono liberarsi dalla schiavitù delle discariche".