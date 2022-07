Malore in mare, uomo muore a Giardini Naxos sotto gli occhi dei bagnanti

Tragedia in spiaggia a Giardini Naxos dove un uomo ha accusato un malore stamattina mentre era in acqua ed è morto. Immediati i soccorsi ma non c'è stato niente da fare, inutile l'intervento dell 118. Tante le persone che hanno visto con i loro occhi il dramma dell'anziano di Santa Domenica Vittoria ma residente da tempo a Catania. Si tratta di Giuseppe Sidoti, 72 anni ad agosto, portato sulla battigia dove però è crollato. Un dramma assurdo: sotto choc decine di bagnanti sul litorale di San Pancrazio, nel tratto di spiaggia libera, che hanno assistito impotenti alla tragedia. Sul posto non è stato sufficiente l'intervento immediato dei soccorsi per salvare la vita al villeggiante. Sono intervenuti anche i carabinieri di Taormina e Giardini Naxos.