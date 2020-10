Finalmente pronti i nuovi locali dell'help center della Caritas

Si terrà sabato prossimo, giorno 24 ottobre alle ore 10, presso l’Help Center della Stazione Centrale in piazza Giovanni XXIII, la cerimonia di inaugurazione dei locali per bagni e docce. I due immobili, concessi in comodato d'uso dall'amministrazione comunale di Catania alla Caritas Diocesana, sono stati ristrutturati grazie alle donazioni dei catanesi e dei Fondi Cei 8xmille della Chiesa Cattolica e consentiranno di ampliare l'offerta dei servizi alla persona dell'organismo diocesano con docce, bagni e barbiere. Nei nuovi locali saranno trasferite altre attività già avviate nella struttura dell'Help Center, come il corso base della Lingua Italiana per stranieri, il servizio guardaroba e l'assistenza legale. In seguito alle disposizioni contenute nel dpcm del 13 ottobre 2020, che prevede “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, la Caritas Diocesana, in accordo con l’arcidiocesi di Catania, ha disposto che la cerimonia di inaugurazione si terrà in presenza dei soli rappresentanti istituzionali e di un numero limitato di referenti del terzo settore che compongono la rete dell’organismo diocesano. Questa decisione si è resa necessaria come precauzione per rispettare le misure previste per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica, nel pieno rispetto delle distanze sociali prescritte e di altre misure di contenimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.