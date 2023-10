Sagra del pistacchio a Bronte, stand presi d'assalto dai visitatori

Primo bagno di folla alla 32esima sagra del pistacchio di Bronte. Fin dalla giornata di venerdì gli stand sono stati presi d’assalto dai visitatori che, nonostante si trattasse del primo giorno di sagra, sono accorsi in massa.

“Il pistacchio di Bronte è il più buono al mondo – afferma il sindaco Pino Firrarello – Venire alla sagra è il momento e l’occasione migliore per assaggiarlo. Vi aspettiamo numerosi anche per farvi godere il programma e le iniziative che abbiamo organizzato”.

Intanto fra gli stand rigorosi sono i controlli delle forze dell’ordine. Sia i carabinieri, sia lapPolizia municipale hanno a lungo effettuato controlli fra gli stand. Questa infatti è la Sagra della trasparenza e soprattutto della tracciabilità dei prodotti. In piazza Spedalieri, infatti, si può vendere solo pistacchio Dop, e gli stendisti che occupano il corso Umberto hanno l’obbligo di dichiarare la tracciabilità del pistacchio che vendono.

Dopo l’apertura degli stand alle ore 10 e l’inizio degli spettacoli per bambini per tutto il giorno ieri si è svolto il Trofeo del pistacchio a cura dell'Associazione "Bronte Model" presso Autodromo della Zona Artigianale.

Contemporaneamente le sfilate lungo le vie della Sagra dei "Muli bardati" e del gruppo folkloristico "Kore". Alle ore 11 la Fanfara dei Bersaglieri dell'Etna di Belpasso che, come il gruppo Kore, ha sfilato anche la sera. Nel pomeriggio si è svolto l'atteso "Concorso Panettone al Pistacchio" a cura dell'Associazione "Zymè Lieviti sti Siciliani APS" al Collegio Maria. Poi tanti spettacoli: in piazza Piave il Teatro dei burattini a cura della "Compagnia Burattinando", i "Giochi di Fuoco" in piazza Rosario e l’esibizione della palestra "Fitness Planet" in Piazza Rosario. Gran finale, infine, con il Gruppo musicale “i Cicciuzzi” in piazza Cimbali.