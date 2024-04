Ballano "Gioca Jouer" durante autopsia, Pomara si dimette dopo la diffida dell'università di Malta

L'università di Malta, con una nota pubblicata sul sito ufficiale dell'ateneo, chiarisce la propria posizione rispetto all'incidente della scorsa settimana avvenuto nei laboratori di anatomia e che ha visto protagonista di un video il professore Cristoforo Pomara e alcuni studenti. Un balletto, sulle note della celebre canzone di Claudio Cecchetto "Gioca Jouer" durante una lezione di autopsia, ripreso e diventato virale.

"L'Università di Malta ha il massimo rispetto per i cadaveri utilizzati durante determinate sessioni di formazione medica e questa è una considerazione suprema - spiega nella nota l'Università - Per questo motivo condanna fermamente il comportamento degli studenti di medicina in visita nella sala di dissezione anatomica. I corsi chirurgici e di dissezione vengono svolti nel rigoroso rispetto del decoro del cadavere. Le persone che decidono di lasciare il proprio corpo al dipartimento di Anatomia si aspettano il massimo livello di rispetto e, qualunque cosa di meno, è riprovevole. Il tutor che ha avuto la responsabilità di questi tirocinanti non sarà più invitato in futuro e l'Università ha già accettato le sue dimissioni da professore associato affiliato".