Bambina di quattro anni azzannata da un pitbull: ricoverata al Garibaldi

Una bambina straniera di circa quattro anni è stata attaccata e ferita gravemente dal pitbull di famiglia. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'appartamento, a Paternò. Le sue urla hanno richiamato l'attenzione di una parente che è subito intervenuto per soccorrerla e nel tentativo di salvare la bambina è rimasta anche lei ferita. Entrambe sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale locale, dove il personale medico ha fornito le prime cure. Come confermato dall'ospedale Garibaldi di Nesima a causa della gravità delle ferite riportate dalla bambina, è stato necessario il trasferimento al reparto di chirurgia pediatrica per ricevere delle cure specialistiche. In corso le indagini delle autorità locali per fare luce sulla dinamica dell'aggressione.

