Bimba rapita, parla il sindaco di Mascalucia: "Forse dinamiche familiari"

Continuano le indagini sul rapimento della piccola Elena Del Pozzo. La bambina di quasi 5 anni è stata portata via, nel primo pomeriggio di oggi, da persone armate e incappucciate a bordo di un'auto, mentre era con un familiare a Piano di Tremestieri, precisamente in via Piave. La denuncia è stata presentata dalla madre ai carabinieri della Tenenza dei carabinieri di Mascalucia.

''Sono ore di grande ansia per la nostra comunità e sono personalmente sconvolto da questa notizia'', ha commentato il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra. ''Personalmente - aggiunge il sindaco- mi sono messo a disposizione per 'aiutare' le ricerche anche tramite la protezione civile, i volontari, ma mi è stato riferito che non si tratta di smarrimento o di fuga bensì di altro, probabilmente, dinamiche familiari''.

Non è chiaro a cosa alluda il Sindaco, ma ciò che è emerso è che il padre della bambina ha dei precedenti penali. Nel 2020, infatti, è stato arrestato per una rapina in una gioielleria e, nel 2017, per reati in materia di droga.

Secondo quanto trapela dalla Procura del capoluogo etneo, che ha precedentemente confermato ed ufficializzato il rapimento, si potrebbe quindi "escludere la finalità di riscatto".

Tra i riscontri al vaglio degli inquirenti anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza delle abitazioni vicine alla zona in cui sarebbe avvenuto il possibile rapimento. I carabinieri hanno, infatti, acquisito le registrazioni delle telecamere di un'abitazione privata per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I genitori, che sembra non siano al momento conviventi, e i familiari della piccola sono stati sentiti dai carabinieri per ricostruire frequentazioni e dinamiche che potrebbero essere utili alle indagini.

La Procura di Catania ha diffuso, inoltre, due foto della bambina: una dell'8 maggio, nitida, e l'altra sfocata di oggi in cui si vede chiaramente Elena. In quella di oggi la piccola si vede in un'immagine riflessa, indossare una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, mentre sembra giocare serenamente. In quella dell'8 maggio, che sembra scattata all'asilo, Elena indossa il sopra di una tuta e mostra un biglietto con in basso la parte finale della scritta "Auguri mamma"