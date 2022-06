Bambina rapita, continuano le ricerche senza esito: rilievi nella casa della madre

Notte in caserma per i genitori della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di quasi 5 anni rapita ieri pomeriggio da tre uomini incappucciati mentre era con la madre a Piana di Tremestieri. Sono stati ascoltati sia i genitori che i familiari della bambina e alcuni amici di famiglia. Fino a questo momento non c'è traccia della piccola. I carabinieri si sono recati, questa mattina, nella casa della madre a Mascalucia. Presso la villetta, in via Filippo Turati, si sta svolgendo una ispezione da parte dei carabinieri del Sis, il servizio di investigazioni scientifiche. Che, in casi come questo, ha il compito di rilevare qualsiasi traccia, biologica o meno, che possa essere utile alle indagini.

Si tratta di una villetta isolata. Anche le zone adiacenti sono interessate da un'ispezione a medio raggio. E, proprio nelle villette accanto, sono in corso investigazioni da parte del nucleo operativo.

Per Procura e carabinieri, ad essere esclusa è la pista della criminalità organizzata e di una richiesta di riscatto. L'unica ipotesi è stata fatta dal sindaco di Mascalucia, Enzo Magra, che ha parlato di "dinamiche familiari". Il padre della bambina in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e indagato anche per una rapina, reato, quest'ultimo, da cui è stato poi assolto per "non avere commesso il fatto".

La villetta dove sono in corso i rilievi