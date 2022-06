Bambina scomparsa a Piano Tremestieri, si batte anche la pista del rapimento

I carabinieri del comando provinciale etneo stanno indagando sulla scomparsa di una bambina di nome Elena, di 4 anni, di cui non si hanno notizie dalle ore 15 di questo pomeriggio. La bambina è residente a Mascalucia. Persone armate, incappucciate a bordo di un'auto, l'avrebbero prelevata mentre era con un familiare a Piano di Tremestieri. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della Tenenza dei carabinieri di Mascalucia, dove abita la madre.

La notizia del sequestro, che gira sui social, è stata confermata dalla Procura di Catania che ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai militari dell'Arma. Secondo indiscrezioni, non confermate, sarebbero stati eseguiti accertamenti su una vettura abbandonata a Tremestieri.La Procura di Catania precisa che nè l'ufficio nè i carabinieri del comando provinciale e della Tenenza di Misterbianco, che indagano, "daranno al momento ulteriori informazioni".

La notizia ha sconvolto questa piccola comunità, oggi riunita presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie per celebrare la festa di Sant'Antonio. Durante l'omelia anche padre Filippo Giramondo, come ha dichiarato a CataniaToday, ha invitato i parrocchiani a pregare affinché il caso si risolva serenamente nel più breve tempo possibile.

Tra i riscontri al vaglio degli inquirenti anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza delle abitazioni vicine alla zona in cui sarebbe avvenuto il possibile rapimento, in via Piave. I carabinieri avrebbero, infatti, acquisitio le registrazioni delle telecamere di un'abitazione privata per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

(Nella foto all'interno la via dove sarebbe avvenuto il sequestro della bambina)