Scomparsa a San Giovanni Galermo 42 anni fa, come potrebbe essere oggi Stefania Puglisi

E' il 6 dicembre 1981. Sono le ore 19 e la piccola Stefania Puglisi, di soli 10 anni, scompare misteriosamente da San Giovanni Galermo. La bambina esce dalla casa della nonna, dove sta preparando l’albero di Natale, per andare a prendere uno scatola di cartone con gli addobbi. Pensa di trovare la scatola in casa o forse nella discarica adiacente il caseggiato popolare. Ma alla discarica la piccola Stefania non è mai arrivata. A vederla per l'ultima volta sono una bambina, sua amica, la piccola Enza e un ragazzo di 15 anni. Entrambi raccontano di averla vista salire a bordo di una Fiat 500 con un fanale rotto insieme ad un uomo con una giacca militare. Gli indizi portano a Riccardo Puglisi, fratellastro del padre della bambina. L’uomo, però, non è stato mai indagato e per la sera del sequestro fornisce un alibi convincente raccontando di essere andato al cinema con gli amici. Nel 2011, grazie alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, la Procura di Catania riapre il caso. Ma nessuna svolta. Stefania non si trova.

Sono trascorsi 42 anni dalla sua scomparsa, ma per la signora Nuccia, la mamma di Stefania, è come se il tempo non fosse mai passato. E così, quando nei giornali e nelle trasmissioni tv nazionali sente parlare di bambine scomparse come Angela Celentano e Santina Renda, di genitori che non si arrendono e di strumenti innovativi per fare luce su questi casi irrisolti, decide di fare qualcosa.

"La signora Nuccia, è una donna che è stata lasciata da sola dalle Istituzioni e vive con il proprio dolore da 42 anni. E quando ha appreso che la 'Manisco World' si occupa di casi di scomparsi, anche internazionali, simili a quello della sua piccola, ha preso contatti con Virginia Melissa Adamo, presidentessa e fondatrice dell’associazione - spiega l'avvocato Luigi Ferrandino, coordinatore del Team legal della "Manisco World" che segue il caso insieme all'avvocatessa Giorgia Bagnasco - Sin da subito il team ha avviato delle indagini da svolgere in proprio con la finalità di presentare il lavoro all’Autorità giudiziaria, nell'auspicabile ipotesi di riaprire le indagini ed assicurare la giustizia che, uno stato di diritto come il nostro, dovrebbe sforzarsi di garantire ad ogni singolo cittadino. Nell’ambito di una attività di indagine avente ad oggetto bambini scomparsi da molti anni, è fondamentale la diffusione della 'age progression' e di come quindi, nel nostro caso, potrebbe essere oggi il volto di Stefania Puglisi".

Lo strumento della progressione dell’età viene, infatti, utilizzato come strumento forense per mostrare il probabile aspetto attuale della persona scomparsa. L’immagine - realizzata dall'associazione con sede negli Stati Uniti d'America "Missing Angels Org" che ricostruisce come potrebbe essere oggi il volto di Stefania diventata ormai donna - diffusa sui giornali e sui social network, può raggiungere ogni angolo del mondo e magari riaccendere i riflettori su questo caso. Ad esempio, come spiegano gli avvocati Ferrandino e Bagnasco, "è grazie alla diffusione della 'age progression' di Santina Renda, bambina scomparsa nel 1990 a Palermo, che una ragazza nel nord della Germania, identificandosi nella storia della piccola, ha contattato la Manisco. Senza contare poi le numerose segnalazioni che giungono proprio grazie alla divulgazione delle nostre attività attraverso le varie piattaforme social".

"Fino ad oggi nessuno ha parlato o per paura o per minacce - dichiara la signora Nuccia in un video di qualche settimana fa - Siamo stati abbandonati dallo Stato. Se sapete qualcosa, parlate". "Chiediamo la collaborazione di tutti affinché la 'age progression' di Stefania possa essere diffusa e condivisa dai canali social di 'Manisco World' da quante più persone possibili e possa giungere direttamente a Stefania", aggiungono gli avvocati penalisti Ferrandino e Bagnasco. Quella di Stefania è una delle tante storie in attesa di verità perchè i fatti, al momento della scomparsa, non sono chiari. Piste che si intrecciano e che necessitano di risposte perchè, nonostante i 42 anni trascorsi, l'amore di un genitore non può andare in prescrizione.