Bambina di 5 anni scomparsa a Vaccarizzo, l'appello del padre

Si cerca una bambina di 5 anni, Giulia Lucia Pizzati, di cui non si hanno notizie dal 23 settembre sera quando, come si legge in un post pubblicato dal padre su Facebook e diventato virale, la madre l'avrebbe portata con sè facendo perdere le tracce. L'appello è stato lanciato dal padre della bambina che, in base agli accordi di affidamento con sentenza di separazione, attendeva il ritorno a casa della figlia domenica 25 settembre nella sua casa di Vaccarizzo. Ma, invece, nessuna notizia. Come confermato dalle forze dell'ordine, la denuncia è stata presentata alla Procura per sottrazione di minore.