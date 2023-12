I bambini della cooperativa sociale Asar in visita al comando provinciale dei carabinieri

Piccoli ospiti in visita questa mattina presso il comando provinciale carabinieri di Catania in piazza Giovanni Verga. Ad accogliere i bambini e i ragazzi sono stati i militari dell’Arma in servizio presso la sesta sezione “sezione investigazioni scientifiche”, gli artificieri antisabotaggio del nucleo investigativo e da due equipaggi automontati ed una coppia di motociclisti del nucleo radiomobile di Catania.

I bambini, accompagnati dai genitori e da alcuni operatori della cooperativa sociale Asar di Catania, hanno avuto modo di incontrare, il personale dell’aliquota artificieri che hanno mostrato loro i mezzi in dotazione. In particolare, attraverso una dimostrazione pratica con l’’utilizzo del robottino telecomandato, impiegato nei casi di bonifiche, gli esperti Eod hanno simulato un intervento rivolto a disinnescare un pazzo contenente del materiale esplodente.

I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno incontrato i ragazzi, spiegando loro alcune tecniche di foto segnalamento e rilevamento impronte digitali. I militari degli equipaggi del nucleo radiomobile, intervenuti a bordo dei mezzi in dotazione, hanno mostrato ai ragazzi le strumentazioni a bordo dei veicoli di “pronto intervento”, come quelli dell’ultima “gazzella” arrivata, una Alfa Romeo tonale ibrida in configurazione radiomobile, una Alfa Romeo Giulia e due moto Ducati Multistrada di ultima generazione, con tanto di suono delle sirene. Aria di festa per i bambini e i ragazzi che hanno avuto l’opportunità di trascorrere una mattinata intensa ed entusiasmante, tra il gioco e la consapevolezza che loro, i carabinieri, ci sono e infondono a loro ed a tutta la cittadinanza tanta sicurezza. Tante le foto scattate ad auto e moto e con i “signori in divisa” e tante le mani alzate per chiedere il permesso di azionare le sirene e i lampeggianti dei mezzi schierati.

La cooperativa sociale “Asar” operante a Catania e provincia, presieduta da Agatina Rizzo, assistente sociale, fornisce, sin dal 2009, assistenza a bambini e ragazzi diversamente abili. Le attività si rivolgono a diversi range di gradi di istruzione, attraverso l’A.S.A.COM. (assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili) gli operatori della cooperativa assistono i giovani alunni dalla materna all’Università. L’organizzazione della cooperativa attraverso il “centro autismo” (accreditato con l’Asp della provincia Regionale di Catania), si occupa di terapia cognitiva comportamentale.

Oltre 300 sono i ragazzi seguiti dalla cooperativa tra città metropolitana di Catania e comuni limitrofi. L’incontro, promosso su iniziativa dell’Arma e della Cooperativa Sociale, è sintomatico dell’esigenza di “calamitare” e di raccogliere l’interesse di tutti i giovani che, usufruendo di un contatto informale, possono approfondire e apprezzare il senso della missione istituzionale svolta quotidianamente dai carabinieri.