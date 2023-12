Kiwanis ed il consiglio comunale promuovono un evento natalizio per i bambini ucraini

Il prossimo 14 dicembre, a partire dalle ore 10, nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti saranno premiati i disegni del progetto "Dalla Sicilia Buon Natale ai bambini ucraini” promosso dalla Presidenza del consiglio comunale e dal Kiwanis Catania est, per testimoniare la propria vicinanza ai bambini ucraini. Il progetto ha coinvolto gli alunni degli istituti comprensivi Calvino di Catania e Rodari Nosengo” di Gravina di Catania. I bambini di alcune classi sono stati invitati a scrivere una letterina di Natale e fare un disegno che rappresenti il dramma della guerra in Ucraina . Le letterine di Natale con gli elaborati saranno imbucate dai bambini presenti in una speciale cassetta postale e saranno inviate con una spedizione dedicata, a cura di Poste italiane, ai bambini ucraini affinchè li possano ricevere prima di Natale. Una rappresentanza di bambini ucraini si collegherà da remoto grazie al Kiwanis Club Art Oradea che svolge attività di assistenza ai bambini profughi e delle scuole ucraine, vicine al confine con la Romania. Nel corso della cerimonia due allieve del Conservatorio "Vincenzo Bellini", Giulia Nicotra, al violino,e Martina Calabretta,al pianoforte, si esibiranno con musiche natalizie del loro repertorio. Poste Italiane procederà ad effettuare l’annullo annullo filatelico dedicato all’evento.