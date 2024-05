Bimbo di sei anni cade in piscina: è in pericolo di vita

E’ di Catania il piccolo bambino di 6 anni che dallo scorso 13 maggio lotta tra la vita e la morte dopo essere caduto in una piscina privata a Malta. Gli investigatori locali hanno riferito che il piccolo sarebbe in gravissime condizioni dopo essere quasi annegato lo scorso lunedì pomeriggio. L’incidente è avvenuto in una residenza in via Sant’ Andrea a Swieqi, nella regione settentrionale dell’isola. I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato i primi soccorsi, per poi trasferirlo presso l’ospedale maltese "Mater Dei".

