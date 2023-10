Bambino investito al viale Vittorio Veneto, l'appello di un genitore: "Chiediamo più sicurezza per i nostri figli"

"Scrivo da genitore di due bambine di 12 e 3 anni che frequentano gli istituti scolastici della zona di viale Vittorio Veneto, per invocare con effetto immediato, costanti e capillari controlli di tutta la viabilità cittadina, mediante le forze dell'ordine disponibili in tutto il territorio, per scongiurare e prevenire tragici fatti di cronaca nera - già avvenuti nel passato - ed evitare che i nostri figli possano essere privati della vita solo per avere attraversato una strada della nostra città. Auspico, altresì, un'immediata presa di posizione delle locali istituzioni scolastiche e salvaguardia dell'incolumità di figli e genitori che quotidianamente vi si recano". E' uno dei tanti appelli ricevuti. dopo l'incidente avvenuto ieri al viale Vittorio Veneto.

Un bambino di soli sei mesi, investito da uno scooter mentre con il papà attraversa sulle strisce, fa ritornare alla ribalta il problema - mai risolto - della sicurezza in una strada che è stata sempre pericolosa. L'episodio di ieri ha risvegliato la memoria, ricordando quel 13 febbraio del 2002, quando Roberto Taormina di soli 7 anni, veniva falciato sulle strisce pedonali mentre, stringendo la mano al papà, attraversava il viale Vittorio Veneto per entrare alla scuola Mario Rapisardi dove frequentava la seconda elementare. Un’auto si era fermata per lasciarli passare, ma furono sbalzati in alto da un'altra auto che arrivava guidata da una ventenne poi risultata positiva ad alcol e cocaina.

Da quel 13 febbraio, un semaforo in più, qualche striscia pedonale in più e anche un bel cordolo riservato agli autobus ma utilizzato per sfrecciare e superare il traffico. Il risultato: non è cambiato nulla. Anzi. Moto e auto che sfrecciano, tra pedoni che cercano di sopravvivere all'attraversamento da un lato alll'altro della strada. E, quando, si pensa di aver superato il pericolo, arriva a velocità uno scooter lungo la corsia preferenziale riservata agli autobus. Le segnalazioni di incidenti sono tante. Troppe.

"Per migliorare la mobilità sul viale Vittorio Veneto non si può intervenire solo dopo che scappa la tragedia. Occorre un piano preventivo che riguardi tanto i controlli verso gli automobilisti quanto la sicurezza strutturale della strada. Di giorno come di notte".