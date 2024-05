Medici condannati per la morte di un neonato, il padre: "Dopo otto anni finalmente giustizia"

“La molla che mi ha smosso dentro e che non mi ha fatto più fermare, è stato l’atteggiamento dei medici. Davanti a un neonato, mio figlio, che sembrava carbonizzato, tanto era scuro, mi dicevano che avrei dovuto farmi gli affari miei. Mi dicevano che dovevo continuare a fare l’ingegnere, che loro erano medici e che quindi era tutto normale. Tanto normale che si sono accorti dopo tre giorni dell’errore che avevano commesso”. A parlare è Giuseppe Messina, ingegnere gelese di 44 anni e padre del piccolo Luigi, nato da un parto gemellare il 4 luglio 2016 e morto dieci giorni dopo in seguito a quello che è stato riconosciuto, in primo grado, dal Tribunale di Catania come omicidio colposo. Un omicidio per il quale sono stati condannati ad un anno e due mesi, con sospensione della pena, il primario di Cardiochirurgia dell'ospedale San Vincenzo di Taormina (convenzionato con il Bambin Gesù di Roma) Salvatore Agati e il cardiochirurgo dello stesso nosocomio Fabrizio Gandolfo. Nell’ambito dello stesso processo è stato invece assolto un altro cardiologo, Marcello Campisi dell'ospedale Garibaldi Nesima.

La ricostruzione

Il piccolo era nato con un parto gemellare con la sorella Ginevra il 4 luglio del 2016 nell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Il bambino venne subito trasferito per problemi respiratori all'unità di terapia intensiva neonatale, dove fu tenuto per qualche giorno prima di essere estubato. Ma il bambino non resistette in autonomia neanche per ventiquattr'ore e venne nuovamente intubato. I medici si resero conto che il bambino aveva il dotto arterioso di Botallo aperto e decisero di procedere chirurgicamente alla chiusura: una equipe arrivò dall'ospedale San Vincenzo di Taormina per operare Luigi. Le condizioni del piccolo paziente si aggravarono e il neonato morì il 14 luglio. Secondo i familiari, che presentarono un esposto, la responsabilità sarebbe dei cardiochirurghi che avrebbero eseguito male l'intervento e che potevano anche evitarlo eseguendo solo una terapia farmacologica.

La battaglia giudiziaria

“La forza psicologica per intraprendere questa battaglia lunga otto anni me l’ha data mio figlio Luigi e tutta la mia famiglia: mia moglie Norina, la piccola Ginevra, i miei fratelli Valerio e Lillo - racconta Messina -. Senza di loro sarebbe stato impossibile andare avanti. La forza mentale non basta, abbiamo continuato a cercare giustizia per questi lunghi otto anni perché abbiamo potuto, grazie a Dio, affrontare le spese economiche che una tale battaglia comporta. Più volte in questi anni ho pensato a chi, pur davanti a errori palesi dei medici, non ha potuto avere giustizia. A loro va il mio pensiero, ancora una volta in questi giorni. Dopo tutt questo tempo, finalmente abbiamo ottenuto giustizia per il nostro bambino che adesso potrà riposare in pace. Abbiamo portato avanti con sacrifici una battaglia giudiziaria per Luigino e tutti i bambini vittime di malasanità, affinché ciò che è accaduto a nostro figlio non si verifichi mai più. Nessuno mi restituirà mio figlio ma avevamo il dovere di affrontare e vincere questa battaglia”, conclude.

L’ombra della prescrizione

Ad assistere la famiglia Messina in questi otto anni sono stati gli avvocati Giuseppe Ferraro, Carmen Toro e Antonio Cozza. “È stato un processo molto complicato e soprattutto lungo. Ritengo, proprio a causa della durata del processo di primo grado, che si possa arrivare a prescrizione entro la fine di quest'anno - spiega l’avvocato Cozza - La decisione sul ricorso la prenderanno i condannati in primo grado insieme ai colleghi che li assistono. Volendo i condannati possono anche rinunciare alla prescrizione, confrontarsi e far emergere la loro estraneità”.

