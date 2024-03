Bambino scomparso, il sindaco rivolge un appello a chiunque "possa contribuire al ritrovamento"

Sono ore di apprensione per Mohamed Houssein Khalifa, il bambino di dieci anni allontanatosi da una comunità per minori a Santa Maria di Licodia e di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 12 e il 13 marzo.

In un post su Facebook, il sindaco, Giovanni Buttò, rivolge un appello a chiunque "possa contribuire al ritrovamento". "In qualità di primo cittadino condivido l’ansia per le sorti del bambino di dieci anni allontanatosi nella notte dalla propria abitazione - scrive il sindaco - Rivolgo, pertanto, un forte e impellente appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento. Sollecito il senso di umanità di coloro che hanno visto o sanno qualcosa su quanto accaduto e su dove si trova, affinché lo comunichino al più presto alle forze dell’ordine, anche in forma anonima, se necessario. Chiedo ai responsabili degli organi istituzionali preposti, di rafforzare l’apparato investigativo, che pur si sta prodigando, per ritrovarlo". "Faccio appello a tutta la comunità cittadina e a quella dei paesi limitrofi, affinché la solidarietà, manifestata in queste ore, contribuisca fattivamente al ritrovamento di questo bambino", conclude Buttò.

Il bambino, di origini tunisine, si è allontanato da una comunità di Santa Maria di Licodia. Il piccolo è alto 145 cm e pesa circa 50 chilogrammi. L'ultima volta è stato visto con un pigiama nero di marca Nike o Adidas.

