Bimbo di sette anni si perde in centro: ritrovato dai carabinieri che lo riportano da mamma e papà

Un bambino di 7 anni si era allontanato dall'interno di un noto ristorante di piazza Alcalà, sfuggendo al controllo dei genitori e perdendosi, probabilmente nella zona compresa tra gli archi della marina e via Plebiscito. Non appena si è accorta del fatto, la mamma ha contattato il 112 impaurita, intorno alle 16 e 30, riferendo l'accaduto e facendo così scattare le operazioni di ricerca. Dopo aver ricevuto una dettagliata descrizione del bimbo, la centrale operativa dei carabinieri ha diramato un avviso urgente, dirottando tutte le autoradio, le pattuglie in moto ed i carabinieri a cavallo, in quella zona. In pochi minuti, sono stai controllati gli angoli delle strade e i negozi adiacenti il luogo dell’allontanamento. Nel frattempo, i colleghi del reggimento a cavallo pattugliavano l’affollatissima piazza Duomo, cercando di individuare, dall’alto della sella, il piccolo tra la folla.

Fortunatamente, ad un certo punto è giunta una provvidenziale telefonata al 112 che ha segnalava la presenza di un bimbo spaesato, che stava passeggiando tra via Plebiscito e via Garibaldi. Una gazzella ha raggiunto in una manciata di minuti la zona dell’avvistamento, rintracciando il piccolo "fuggiasco" in via Garibaldi, a circa un chilometro di distanza da piazza Alcalà. La buona notizia è stata immediatamente comunicata alla mamma ed al papà del bimbo che dopo circa 30 minuti di paura, hanno potuto riabbracciare il figlioletto. Il protagonista della vicenda dal lieto fine, prima di andarsene ha espresso il desiderio di scattare una foto con i carabinieri che lo hanno riportato dalla sua famiglia. Anche i genitori, commossi, hanno calorosamente ringraziato i militari, congratulandosi con loro.

