Bambino di undici anni si allontana da casa: la polizia lo ritrova e riconsegna ai genitori

Un bambino di 11 anni, allontanatosi improvvisamente dalla sua abitazione, è stato rintracciato e riportato a casa sano e salvo dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza "Borgo Ognina". L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di risolvere la vicenda con lieto fine, alleviando la preoccupazione dei familiari.

Il bambino, individuato in via Canfora, versava in stato di confusione e smarrimento, privo di documenti al seguito. Gli agenti, con grande sensibilità e professionalità, sono riusciti a tranquillizzarlo e a metterlo a proprio agio, procedendo poi con gli accertamenti necessari per identificarlo e contattare i suoi cari. Rintracciati i genitori, il bambino è stato finalmente ricongiunto alla sua famiglia, visibilmente sollevata e grata per il positivo epilogo.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale