Continuano le ricerche del bambino di 10 anni scomparso a Santa Maria di Licodia

Ore di apprensione a Santa Maria di Licodia per la sorte del piccolo Mohamed Houssein Khalifa, 10 anni, scomparso nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Si sarebbe allontanato da un appartamento - e non da una comunità per minori come era stato riferito inizialmente - dove, in base alle prime testimonianze, viveva con due sorelle che, nella tarda serata di ieri ne avevano comunicato il ritrovamento anche nella chat della squadra di calcio di cui faceva parte. Ma così, in realtà, non è stato.

Ai carabinieri di Paternò che indagano sulla scomparsa, le sorelle avrebbero riferito che il bambino sarebbe in compagnia di un parente. Ma il racconto non sarebbe, infatti, chiaro. Mohamed, da ottobre, viveva in quella casa insieme a queste due ragazze di cui però ci sarebbero dubbi sul rapporto di parentela.

Posti di blocco dei carabinieri nei dintorni di Santa Maria di Licodia e ricerche estese anche nella provincia. L'ultima volta prima della sparizione è stato visto con una tuta marca Nike o Adidas.