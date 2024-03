Il piccolo Mohamed scomparso nel nulla, continuano le indagini dei carabinieri

"Al momento non è stata comunicata alcuna novità in merito alle ricerche del piccolo Mohamed. Le indagini sono svolte esclusivamente dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura etnea. Noi, come comune, allo stato attuale, non abbiamo parte attiva in quanto sembrerebbe privilegiata la pista dell'allontanamento per motivi familiari. Non ci sarebbe, quindi, una ricerca tra le campagne, con i cani molecolari e quant'altro. Da parte nostra c'è massima disponibilità a fornire qualsiasi tipo di contributo alle indagini, che proseguono". È quanto dichiara a CataniaToday il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò.

Proseguono, quindi, le ricerche di Mohamed Houssein Khalifa, 10 anni, scomparso nella notte tra il 12 e il 13 marzo da Santa Maria di Licodia. Il bambino, al momento della scomparsa, indossava un pigiama e si è allontanato dalla casa in via Vittorio Emanuele, in cui viveva con le sorelle. Proprio le sorelle avrebbero riferito ai carabinieri di Paternò che Mohamed sarebbe in compagnia di un parente. In tutto, infatti, la famiglia sarebbe composta da cinque persone e, forse, alla base della scomparsa ci sarebbe una decisione del Tribunale di spostare Mohamed da quella casa. Ma il racconto rimane ancora poco chiaro.

"Lo avevo visto diverse volte, fino ad alcuni giorni fa, con una donna. Ma non conosco in maniera diretta le persone che abitano nell'abitazione - dichiara il titolare di una gioielleria che si trova proprio accanto alla casa in cui vive il bambino - Spero che il caso possa trovare una soluzione positiva ma, purtroppo, le telecamere della mia attività non hanno registrato elementi utili alle indagini perché puntano nella direzione opposta al civico 140".

"Tutti noi della comunità di santa Maria di Licodia siamo molto scossi da questa vicenda. In moltissimi si sono mobilitati con chiamate ai parenti e agli amici - commenta il titolare di una bottega di ortofrutta nei pressi del palazzo di città -. Nel paese spesso sono presenti dei rifugiati inseriti in progetti di assistenza, come quelli portati avanti dalla cooperativa Iride a cui pare facesse riferimento anche il minore scomparso. Cerchiamo di supportarli come meglio possiamo. Il nostro è un tessuto sociale sano".