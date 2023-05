Banca Agricola popolare di Ragusa sostiene l'eccellenza del vino Etna Doc

Banca Agricola Popolare di Ragusa e Consorzio Tutela Vini Etna DOC hanno stipulato oggi un protocollo di collaborazione finalizzato a sostenere e favorire l’accesso al credito delle aziende produttrici associate al consorzio vitivinicolo, rappresentativo di una delle eccellenze della Sicilia. La convenzione consentirà di definire servizi e prodotti finanziari specifici per soddisfare le esigenze di tutta la filiera vitivinicola, in un contesto di mercato dinamico e in continua evoluzione. L’accordo ha, inoltre, lo scopo di rafforzare e valorizzare l’attività svolta dal Consorzio, favorire lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica e digitale di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

"Essere banca del territorio significa tutelarne e sostenerne le eccellenze - commenta Saverio Continella, Direttore Generale e Amministratore Delegato della Banca Agricola Popolare di Ragusa – Il settore vitivinicolo rappresenta, senza alcun dubbio, uno dei segmenti più dinamici della nostra economia e i suoi prodotti sono tra quelli che conferiscono maggiore lustro alla nostra produzione agroalimentare. La convenzione con il Consorzio dell’Etna Doc è solo uno dei primi passi nella strategia della Banca volta ad esaltare il legame tra prodotti e territorio. Crediamo fortemente nella sinergia con soggetti capaci di aggregare e rappresentare efficacemente le esigenze delle filiere produttive, al fine di promuovere una progettualità comune condivisa e di medio-lungo periodo a favore delle proprie comunità".

“Il Consorzio e i produttori dei vini Etna DOC si arricchiscono di un partner che è strategico per la crescita del nostro settore e per i progetti territoriali che stiamo sviluppando. Stiamo assistendo, infatti, ad una fase di grande fermento da parte dei produttori della DOC Etna, con investimenti innovativi orientati soprattutto alla qualità dei vini, al risparmio energetico e alle attività enoturistiche. Un percorso condiviso con la Banca Agricola Popolare di Ragusa sarà certamente un ulteriore stimolo per i nostri produttori vitivinicoli”, dichiara Maurizio Lunetta, Direttore Consorzio di Tutela Vini Etna Doc.